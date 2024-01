Inter, Calhanoglu squalificato: quale partita salta tra Supercoppa e campionato

Hakan Calhanoglu era diffidato ed è stato ammonito nella gara tra Monza ed Inter. Scatterà naturalmente la squalifica, ma sarà in Supercoppa italiana, contro la Lazio, oppure in campionato, in casa della Fiorentina? Ecco tutte le casistiche:



Primo caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito durante la 20ª giornata di Serie A (Lazio-Lecce, Monza-Inter, Fiorentina-Udinese, Napoli-Salernitana): salta il 22° turno di campionato (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e gioca la Supercoppa.



Secondo caso - Un giocatore/tecnico viene espulso in semifinale di Supercoppa: salta la finale.



Terzo caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito in semifinale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e gioca la Supercoppa.



Quarto caso - Un giocatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Quinto caso - Un giocatore/tecnico viene espulso in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Sesto caso - Un giocatore/tecnico viene ammonito in semifinale entrando in diffida e riceve un giallo in finale di Supercoppa: salta il 22° turno di Serie A (Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter).



Settimo caso - Un calciatore/tecnico, da diffidato, viene ammonito sia in semifinale sia in finale: sconta la squalifica nella gara di campionato successiva alla conclusione della Supercoppa (22ª giornata, Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter) e, una volta scontata la sanzione, ripartirà con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. 6ª sanzione, 11ª sanzione).



SALTERA' LA FIORENTINA - E' evidente che siamo in presenza di un avvenimento compreso nella prima casistica, dunque Inzaghi dovrà fare a meno di Calha nel match del Franchi e non nella semifinale di Riyad.