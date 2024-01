Inter, Calhanoglu: 'Questo è il miglior Calha di sempre. Juve? Se giochiamo così è difficile batterci'

Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell'Inter sul Monza, in cui è stato protagonista di una doppietta. Queste le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "Oggi risposta giusta, può capitare una partita come quella col Verona. L'importante è concentrarsi sulla prossima partita, abbiamo lavorato bene, abbiamo iniziato bene. I primi 20' abbiamo fatto vedere che ci siamo e che volevamo vincere"



JUVE - "Non guardo gli altri, ci concentriamo solo su di noi. Miglioreremo sempre, cercheremo di farlo. Il Monza ha qualità ma se giochiamo così sarà difficile vincere contro di noi"



SUPERCOPPA - "Martedì andremo lì, vogliamo difendere la Supercoppa vinta l'anno scorso. Vediamo"



MIGLIOR CALHA DI SEMPRE? - "Possiamo dire di sì, ho un nuovo ruolo che mi piace molto. Cercherò di dare il massimo"