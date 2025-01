Lione: Fonseca è il nuovo allenatore, ma è già contestazione. Risparmia il Milan

Redazione Calciomercato

@PFonsecaCoach est notre nouvel entraîneur !



Bienvenue, Paulo ! — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2025

La sua avventura con ilè finita soltanto un mese fa, maè già tornato in panchina. L'allenatore portoghese ha infatti trovato un accordo con il Lione per ripartire immediatamente e nella mattinata di oggi è arrivato l'annuncio ufficiale attraverso il sito web e i canali social del club francese con la firma sulUn'esperienza che lo riporta in Francia dove ha già fatto benissimo con il Lille, maNel corso dell'ultima partita di Europa League pareggiata contro il Ludogorets, infatti, Fa ancora molto legata a Pierre Sage, esonerato ormai qualche giorno fa.

Chi sorride di questo accordo è anche il Milan. Nella clausola di risoluzione del contratto (da esercitare entro il 31 dicembre 2024) era infatti previsto il pagamento dell'intera annualità 2024/25. Nel momento dell'addio non c'è stata alcuna transazione fra le parti e, di conseguenza, con questo nuovo incarico i