Liste Milan, chi fa spazio a Emerson, Fofana, Samardzic e Abraham

SAMARDZIC

Altro nome che il Milan cerca per aumentare il tasso qualitativo sulla trequarti è quello di Lazar Samardzic, per cui l'Udinese chiede 20 milioni di euro più bonus. Il centrocampista serbo nato in Germania nel 2002 non creerebbe problemi per la lista Serie A, sarebbe inserito negli Under 22, ma sarebbe un rebus per quelle UEFA: in Europa si può inserire un giocatore in questa lista solo se nato dopo il 2003. Dunque in Champions Samardzic andrebbe in lista Over 22 e qualcuno dei 17 dovrebbe essere tirato fuori per fargli spazio. Lo stesso problema si presenta anche con un altro giocatore già in rosa, Yunus Musah, Under in Serie A ma Over per la UEFA: di conseguenza andrebbero sacrificati due giocatori dalla lista, a rischiare sarebbero proprio i due giovani più di Bennacer.