Milan, lista Serie A e UEFA: il regolamento e la situazione per campionato e Champions League

Il mercato nel Milan si è acceso nel fine settimana promettendo almeno 2/3 colpi in entrata. Dopo aver chiuso Morata con il pagamento della clausola rescissoria all’Atletico Madrid da 13 milioni, il club rossonero sta lavorando per definire Pavlovic e per raggiungere gli accordi per Fofana e Samardzic.Il Milan deve considerare gli aspetti riguardanti le liste Serie A e UEFA e i rispettivi regolamenti per l’iscrizione dei calciatori alle competizioni. L’eventuale arrivo di Fofana potrebbe penalizzare Adli che sarebbe escluso dalla lista serie A. Ecco perché il centrocampista franco-algerino è stato messo sul mercato

Ma qual è la situazione in casa Inter in tema di registrazione dei calciatori al campionato e iscrizione alla lista UEFA in vista della nuova Champions League 2024/25?Le 20 squadre, tra cui l’Inter, che partecipano al campionato sono chiamate a presentare una lista di 25 giocatori da utilizzare nel corso ella stagione. Ognuno può iscrivere calciatori Under 22, ovvero a partire dal 1° gennaio 2002 - illimitatamente. Dei 25, almeno 8 devono essere calciatori formati in un vivaio di un club italiano e di questi otto almeno 4 devono essere calciatori formati nel club d’appartenenza. La casistica riguardante i settori giovanili prevede il tesseramento a titolo definitivo (anche se poi ceduti in prestito) per almeno tre stagioni complete in Italia fra la stagione in cui hanno compiuto 15 anni e la stagione in cui ne hanno compiuti 21 anni.

Allo stato attuale il Milan conta solo 3 giocatori formati in Italia: Florenzi, Sportiello e Terracciano. Sono solo 3 invece i giocatori formati nel club: Gabbia, Pobega e Calabria. Tra gli Under 22 possono essere inseriti Musah e Jimenez mentre solo 17 giocatori vanno sulla lista over 22: considerando gli arrivi di Pavlovic, Emerson e di un nuovo mediano sono Adli, Saelemaekers, Origi e Ballo-Toure. In caso di cessione di Thiaw o Bennacer allora rientrerebbe Alexis, lodato chiaramente da Fonseca dopo l’amichevole con il Manchester City.Anche la lista UEFA prevede l’iscrizione di 25 giocatori. Gli Under 22, ovvero quelli nati a partire dal 1° gennaio 2003, non vengono conteggiati, a meno che non abbiano fatto parte del club per due anni di fila dai 15 anni compiuti in poi e quindi vengono inseriti in lista B. Inoltre non entrano a far parte della voce ‘Vivaio Club' i calciatori tesserati per tre anni dai 15 ai 21 anni, ma che sono andati in prestito e non contano almeno tre stagioni all'interno della società in quella fascia d'età. In Champions, come in campionato, se la squadra in questione non riesce a soddisfare i vincoli richiesti, il numero di 25 calciatori da poter registrare viene ridotto.

- Per quanto riguarda la lista UEFA per la Champions League, i rossoneri possono iscrivere al 'Vivaio Italia' Sportiello, Terracciano e Florenzi, mentre al 'Vivaio Club' Gabbia, Calabria e Pobega da valutare. Di conseguenza, i posti del Milan sono ridotti, poiché i calciatori cresciuti nel settore giovanile rossonero al momento non sono i 4 richiesti.