LIVE Coppa Italia Torino-Empoli dalle 21

L'ultima partita del martedì di Coppa Italia è la sfida tra Torino ed Empoli, due squadre di Serie A che arrivano entrambe da una vittoria nell'ultima giornata di campionato: i granata hanno vinto 3-2 al Bentegodi contro il Verona, la squadra di D'Aversa ha conquistato i tre punti vincendo 2-0 a Cagliari. A sorpresa il Torino è in testa alla classifica con tre vittorie e due pareggi in cinque partite, e ancora quello zero nella casella delle sconfitte. Chi passa al turno successivo in Coppa Italia si qualifica per i sedicesimi nei quali affronterà la Fiorentina.

: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Walukiewicz; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Karamoh.: Vanoli.: in arrivo