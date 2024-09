Il 3-5-2 e la ricerca della perfezione: la Serie A ha scoperto Vanoli, l'allievo di Conte che fa sognare il Torino

Getty Images

“Io sogno insieme a questa piazza e a questa squadra di raggiungere qualcosa di importante”. Si era espresso cosìalla vigilia die all’indomani della trasferta del Bentegodi ha tre motivi in più per continuare a sognare.. Era da quasi mezzo secolo che la squadra granata alla quinta giornata non guardava tutte dall’alto verso il basso: certo nel giro di poche ore potrebbe perdere un paio di posizioni sedovessero vincere le loro partite, ma questo non interromperebbe di certo il sogno, né cambierebbe il giudizio su Vanoli,È all’esordio in Serie A e ci è arrivato dopo tanta gavetta: la sua carriera da allenatore è iniziata lontana dagli stessi di Serie A ma a, una piccola frazione di 4.000 anime nella provincia di Verona: nel 2007 prese la squadra in corso e la portò a vincere il campionato di Eccellenza conquistando una storica promozione in D. Poi la trafila nelle nazionali giovanili, prima come collaboratore dicon l'Italia Under 16 e Under 17, poi da ct. Ha lavorato nello staff diin Nazionale, è poi entrato in quello dilavorando con lui alprima di prendere la propria strada: qualche mese in Russia dove alla guida dellocon cui ha vinto la Coppa nazionale prima di tornare in Italia al momento dello scoppio della guerra in Ucraina. E in Italia è arrivata la chiamata del, che in un anno e mezzo ha portato in Serie A. Infine è arrivato il Torino.

Tutte queste esperienze, anche da collaboratore, gli hanno permesso di crescere come allenatore.con cui il Torino sta stupendo in questo avvio di stagione e con il tecnico del Napoli condivide anche una, nel senso positivo del termine. Non lascia nulla al caso, Vanoli,, fa provare e riprovare i movimenti ai suoi giocatori e prima di una seduta li tiene anche ore in sala riunioni per mostrare attraverso i video gli errori commessi e trovare soluzioni. E se ora può sognare e far sognare i tifosi e perché in questi mesi è riuscito a costruire una base solida da cui il Torino ha saputo partire.