Quanto guadagna l’Inter dal riscatto di Sebastiano Esposito all’Empoli

Dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria. L’attaccante classe 2002 era rientrato all’Inter per fine prestito ma si è subito trasferito all’Empoli con l’obiettivo di giocare con continuità per crescere e mettersi in vetrina.- Esposito è andato all’Empoli. Negli accordi non è stato previsto un controriscatto in favore dell’Inter. Quindi, se gli azzurri dovessero decidere di investire la cifra stabilita per prendere il giocatore a titolo definitivo, l’Inter perderà il controllo su Esposito e se lo rivorrà dovrà sedersi a trattare come qualsiasi altro club.

- Dopo una stagione di rodaggio in Serie B, Esposito si candida per un posto da titolare nel nuovo Empoli di D’Aversa. Lì davanti l’allenatore al momento non ha molte alternative: dche se sta bene fisicamente rappresenta l’usato sicuro, dall’altra D’Aversa può affidarsi a profili più giovani tra i quali - il favorito per partire davanti a tutti nelle gerarchie - Sebastiano Esposito.