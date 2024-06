Giornata di bilanci in casa Fiorentina. A pochi giorni dalla terribile sconfitta in Conference League, la dirigenza gigliata, nelle persone di, prende la parola dal Viola Park di Bagno a Ripoli di fronte ai giornalisti in conferenza stampa.Pradé: "Ringraziamo il dottor Galliani, che ci ha permesso di fare tutto. Vi presentiamo Palladino come nuovo allenatore della Fiorentina.CESSIONE DEL CLUB - Ferrari: "Commisso lo ha detto. Quando ci sarà da vendere la Fiorentina lo deciderà lui. Adesso è felicissimo e continua ad investire nella società. Non c'è nessuna trattativa. Niente di niente"

Pradè: "Voglio ringraziare Italiano per il grande lavoro. Con loro abbiamo lavorato benissimo. Abbiamo valutato diverse opzioni, abbiamo valutato anche il profilo di Aquilani. Noi però cercavamo l'ambizione che ha Raffaele. ha il fuoco dentro. Lo stesso che abbiamo noi. Non abbiamo metabolizzato la sconfitta e servirà tempo. Ma una nuova energia serve anche a noi"- Ferrari: "La prospettiva la traccia Commisso. Vogliamo arrivare sempre in situazioni migliori. Parliamo da una base europea e da un ottavo posto di cui non siamo contenti. Vogliamo andare più in alto di oggi e festeggiare coi tifosi. Il Viola Park è al centro della nostra società. Ci permette di fare scelte mirate e di far crescere persone al suo interno."

Pradè"Quest'anno abbiamo fatto un lavoro attento nello scouting. Ringrazio Burdisso, che ha lavorato con noi. Cambiando l'allenatore abbiamo anche le idee molto chiare. Condivideremo con Palladino le decisioni. Vogliamo migliorarci: nessuno sta bene all'ottavo posto. Abbiamo perso tanti punti per strada contro squadre meno forti di noi. E magari oggi la stagione sarebbe stata diversa. Singoli? Ancora non abbiamo avuto modo di parlare di nessuno"Pradè"Lo vedremo insieme, non abbiamo fatto nulla. Posso solo dire che abbiamo esercitato l'opzione su Kouamé, che dunque non ha più il contratto in scadenza"

Pradè: "Cerchiamo un grande centravanti. Questo è stato uno dei miei errori principali, non sostituire adeguatamente Vlahovic. Ma non potrei mai dire di non essere contento di chi c'è stato. Ma vi posso dire che è una nostra priorità"Ferrari: "Non siamo soddisfatti dell'ottava piazza. Il programma va a mettere insieme tutto ciò che arriva al ds. Puntiamo sui nostri scout e sul nostro settore giovanile. Budget? Non c'è mai stato un problema di questo tipo. Dobbiamo essere bravi a prendere le decisioni giuste per alzare l'asticella. Oggi la società è solida e sana. Abbiamo preoccupazione prossimi anni. Parliamo del tema stadio, per esempio"

- Pradè: "Non è facile, davanti abbiamo dei carrarmati. In Italia qualcosa sta cambiando. Pensare alla Fiorentina, all'Atalante e al Bologna ce lo fa capire. Abbiamo sfiorato delle imprese, ora dobbiamo raggiungerle. Cercheremo di sbagliare meno possibile. E torno all'allenatore. Dobbiamo avere tutti la sua stessa ambizione"Ferrari: "Manderemo una comunicazione al Comune: chiederemo di non iniziare i lavori. Pensiamo sia una cosa troppo complessa. Abbiamo bisogno di poterci organizzare. La nostra visibilità invece è solo di un anno e ci mancano tante risposte. ​Faremo il possibile per limitare i danni"

Pradè: "Non so se il paragone regge. Era una Fiorentina che si era salvata in extremis. Questa è una squadra da tre finali in due anni. Noi non abbiamo bisogno di rifondazioni. Dobbiamo aggiungere e lavorare sui singoli giocatori. L'entusiasmo, comunque, è fortissimo. Se troviamo l'alchimia giusta questa società non ha limiti"Pradè: "Al 99% è incedibile. Sta bene qui e ce lo ha ribadito. Poi nel calcio mai dire mai"- Pradè: "Non voglio parlare di percentuali. In alcune situazioni dobbiamo per forza intervenire. Numericamente non è difficile lavorare. Bisogna capire bene le caratteristiche migliori per i giocatori che vuole il nostro allenatore"

Ferrari: "non facciamo discorsi sulle cifre, parliamo di operazioni. Il monte ingaggi è importante e dobbiamo rivedere col mister chi rimarrà facendo delle scelte. Dobbiamo incontrare Palladino e capire, poi decideremo". Pradè: "Il nostro monte ingaggi non deve superare una quota in base ai nostri ricavi. Il salary cap è molto restrittivo. Noi abbiamo il miglior bilancio d'Italia, che non porta vittorie, ma per altre società quello che succedeva prima non potrà più accadere"Pradè: "Dobbiamo partire dalla nostra ambizione. Palladino ha idee ben chiare e precise, da lì vogliamo ripartire. Quando abbiamo scelto Italiano non avevamo identità, oggi ci riconoscono dappertutto"

Ferrari: "I tifosi sono dispiaciuti per la finale. Non portare nessuno ai microfoni è stato un errore, ci ha preso la rabbia. Abbiamo sbagliato. Per ricomporre dobbiamo lavorare facendo vedere la nostra serietà"Pradè: "Non ricordo che successe. A parte gli scherzi. Gennaio è particolarissimo, e chi ha i calciatori forti li tiene. Abbiamo puntato un giocatore fortemente in una trattativa lunghissima. Eravamo vicini sulle cifre ma poi è saltato tutto. Parliamo di Gudmundsson. E noi non vogliamo comprare per comprare. Ci piaceva moltissimo anche Zaccagni, ma una trattativa era difficilissima"

Pradè: "Siamo arrivati ottavi e con grandi rammarichi. Forse la scusante possono essere le tante gare e gli infortuni. Questa città è incredibile. Io ho un sentimento fortissimo per questa città"Ferrari: "Parliamo di un tema delicatissimo e non è politico, ma di strutture. A noi non interessano le parti politiche. Il Franchi è diventato un monumento ma noi vogliamo che sui lavori ci sia certezza. Pensare di fare il centenario con le gru non è percorribile. Speriamo ci sia una presa di coscienza su questi lavori"

- Pradè: "Non abbiamo avuto risposte. Se io lo terrei? Io sì. Ma non mi pare ciò che ha in testa lui stesso. Lo abbiamo incontrato più volte a Manchester. Penso voglia restare in Premier"Pradè: "Sono situazioni diverse, Bonaventura è in scadenza. Siamo felicissimi di entrambi. La situazione Bonaventura va vista con Palladino"Ferrari: "Serve controllo sui club, efficace e serio. Ci sono organi competenti che lo fanno. Poi serve che in caso di situazioni irregolari si intervenga. Non bisogna far sconti a nessuno. lanciamo quest'appello agli organi competenti. La competizione deve essere equilibrata"

Pradè: "Ho sentito il suo agente e ci incontreremo a breve per capire cosa fare. Siamo felici del suo rientro. Valuteremo"Ferrari: "Ci siamo dati il tempo di chiudere la stagione. Poi ragioneremo sulle nuove figure."