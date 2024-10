Getty Images

Il big match trachiude la domenica di Premier League. Alle 17.30 ad Anfield scendono in campo i ragazzi di Arne Slot che, tolta la sconfitta la sconfitta a sorpresa con il Nottingham Forest, sono stati protagonisti di un avvio di stagione convincente. Dall'altra parte c'è, invece, la formazione di Enzo Maresca che non perde da agosto e ha intavolato una serie di risultati utili consecutivi, grazie anche a una grande continuità in fase realizzativa.Liverpool-ChelseaKelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Diogo Jota, Gakpo. All: Slot

Sánchez; James, Adarabioyo, Colwill, Malo Gusto; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All: Maresca