Chelsea, Palmer generazionale: scrive la storia della Premier League e abbatte ogni record, Maresca può sognare

I Blues, infatti, hanno disputato una grande partita a Stamford Bridge, rimontando i Seagulls e sconfiggendo la squadra di Fabian Hurzeler.. Se la formazione di Maresca, che sta tornando protagonista, ha la speranza di tornare competitivo per le posizioni d’alta classifica in patria, è merito soprattutto di questo gioiellino inglese che, sia sotto Pochettino che grazie al tecnico italiano, sta vivendo un’altra annata da fenomeno assoluto.

, pochi giorni dopo la sconfitta nel Community Shield patita per mano dell’Arsenal – dove, peraltro, Palmer aveva segnato -, arrivando alla corte dell’allora allenatore Mauricio Pochettino, a titolo definitivo,. L’ennesimo colpo, targato Boehly, di una campagna faraonica da parte dei Blues che, con la nuova proprietà, ha speso ben più di un miliardo di euro sul mercato. Ma che il Chelsea fosse propenso a spendere cifre importanti non era una novità, non lo era nemmeno su un giocatore così giovane. A sorprendere erano quei 45 milioni per un giocatore che, a conti fatti, aveva disputato appena 19 spezzoni di partita in Premier League, regalando un solo assist e senza mai segnare.

. Anche oggi, quattro timbri sulla sfida che hanno delineato, ancor di più, tutte le sfaccettature di un giocatore di livello internazionale. Passagio di Nicolas Jackson e sinistro dal limite dell’area che termina all’angolino. E abbiamo appena iniziato lo show. Segue un rigore trasformato con freddezza assoluta nell’angolino di sinistra.. Infine, sfruttando l’assist di Sancho, Palmer ha realizzato il suo poker personale – e pensare che gli è stato annullato anche un gol e ha preso una traversa -, il secondo in maglia Blues dopo quello registrato nel 6-0 contro l’Everton che gli fece battere una sfilza di record.

(gol di sinistro, di destro e di testa) più veloce nella storia della Premier League: i suoi 29’ batterono il primato di Tommy Johnson (38’ in Aston Villa-Wimbledon nel 1995) e di Erling Haaland, che aveva siglato tre reti di tale fattura contro il Nottingham Forest il 31 agosto 2022.(più di Haaland a 39, di Watkins a 34, di Salah a 32 e di Son a 31), ha siglato il secondo poker nella storia del Chelsea (raggiungendo se stesso) dai tempi di Frank Lampard e(33 gol e 19 assist, 52 contributi in 55 presenze, per una media di circa 0,94). Inoltre,– lo stesso numero raggiunto da Saka, Foden e Rashford messi assieme –. E aggiungiamo anche il fatto che è un rigorista infallibile – 15 su 15 calciati, di cui 10 su 10 in Premier, a un passo dal record di 11 su 11 di Yaya Touré.

