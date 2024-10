Liverpool, infortunio per Alisson: sospetto interessamento dei legamenti, chi può sostituirlo

Getty Images

Ore di attesa e di ansia in casa. Il lunch match dellaha infatti consegnato alla squadra dialtri tre punti, utili per restare in vetta, ma anche unche potrebbe privare i Reds del suo portierone., al suo posto è entratoche ha concluso la gara contro il Crystal Palace.Il brasiliano è uscito a circa dieci minuti dalla fine della partita, è apparso moltoe potrebbe aver patito un infortunioLe prossime ore saranno chiave per capire l'entità dell'infortunio e le tempistiche del suo rientro in campo. Oltre al giovane ceco Jaros, il Liverpool ha in rosa ancheche spesso ha sostituito l'ex Roma.

Anche senza il suo portiere, il Liverpool ha vinto ancora e si conferma prima forza della Premier: sarà almeno per le prossime due settimane capolista in Premier League. Decisivo il gol diper superare il Crystal Palace.