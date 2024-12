Liverpool, scocca l'ora di Chiesa. Slot: "Giocherà con il Southampton"

Getty Images

Solodall'ex esterno offensivo della Juventus, che non scende in campo con la prima squadra dallo scorso 25 settembre in Carabao Cup contro il West Ham. E proprio la Coppa di Lega inglese offre al classe 1997 la possibilità di misurarsi nuovamente agli ordini di Arne Slot.Il Liverpool vuole dimenticare il 2-2 contro il Fulham in Premier League, che non ha comunque minato la vetta della classifica (anche se il Chelsea si è portato a -2), e i Reds sfideranno ilal St Mary's Stadium nei quarti di finale di Coppa. Ci sarà modo di far rifiatare qualche titolare e dare spazio a chi ha giocato meno, tra questi proprio Chiesa tornato ad allenarsi dopo fastidi fisici.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con i Saints, il tecnico del Liverpoolha risposto così sulla questione Chiesa: "È sicuramente un momento in cui può ottenere minuti. La quantità di minuti è una domanda aperta. Non ci si può aspettare che giochi 90 minuti, penso, soprattutto a causa del suo livello, dove l'intensità è così alta, visto che è fuori da cinque o sei mesi ormai. Ma se farà un buon allenamento, avrà minuti... però sarà una partita in cui non tutti i nostri titolari partiranno dall'inizio, quindi dovremo gestire i minuti. Se vogliamo utilizzare alcuni titolari per meno di 90 minuti, dobbiamo bilanciare la situazione. Posso fare solo cinque sostituzioni. Quindi quelli che fanno minuti e poi escono, magari all'intervallo, non possono essere più di cinque, perché le sostituzioni sono limitate a cinque. Federico avrà minuti domani, che parta titolare, entri o giochi nel secondo tempo, è una decisione che dobbiamo prendere durante la giornata".