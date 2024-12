Getty Images

Premier League LIVE alle 16: in campo Liverpool e Arsenal

26 minuti fa



Giornata ricca, la 16esima, in Premier League. Ben 5 le gare nello slot delle 16: in campo subito due big come Liverpool e Arsenal. La capolista ospita l'ambizioso Fulham per proseguire la sua marcia in vetta, i londinesi invece attendono l'Everton in netta risalita. Il Newcastle di Tonali se la vede con il Leicester, i Wolves si giocano il tutto per tutto con l'Ipswich. Big match di questo sabato è però Nottingham Forest-Aston Villa, una sfida d'altri tempi e tra due squadre che puntano in alto.