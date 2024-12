Liverpool, Slot non vede Chiesa: "Ha bisogno di giocare, ma per me è difficile. E' fermo da 5-6 mesi..."

non trova spazio aribadisce: "". Parole che alimentano i dubbi sul futuro dell'esterno azzurro: può lasciare i Reds a gennaio per cercare minuti altrove?L'ex giocatore della Juventus continua ad essere un oggetto misterioso per la squadra che sta dominando Premier League e Champions. Solo tre presenze, una da titolare in Carabao Cup, meno di 20 minuti in campionato e un'apparizione di pochi minuti in Europa contro il Milan alla prima giornata,

Ancora una volta sono stati gli infortuni a penalizzare Chiesa, che in prima squadra non si vede addirittura da settembre al punto di ritrovarsi a giocare - e segnare il suo primo gol dal trasferimento - con l'Under 21. Difficile integrarlo e allora si riaprono le porte del mercato per Chiesa, per il quale si parla anche di un possibile ritorno in Serie A. E le parole di Slot confermano che l'addio non è un'ipotesi da scartare.- Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Fulham Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato così di Chiesa: ". Sì, lo vedo sul campo di allenamento, ma l'ideale sarebbe vederlo in un'amichevole durante la settimana, o in una partita dell'Under 21 o qualcosa del genere. Ma questa non è la nostra situazione: giochiamo così tante partite. Quindi forse la gara contro il Southampton potrebbe essere un buon momento per lui per ottenere qualche minuto di gioco e poi sapremo un po' meglio cosa possiamo aspettarci da lui. Se hai solo sessioni di allenamento, non è la stessa cosa del tempo di gioco. Hai bisogno di tempo di gioco per raggiungere determinati livelli di forma fisica. Però se stai lottando per il campionato e lottando in Champions League, non è sempre facile trovare questi minuti, a meno che a volte non siamo in vantaggio 4-0 o 5-0, ma per tutta la stagione penso che sia successo solo una volta".

- Verosimilmente dunque, Chiesa guarderà ancora da fuori i suoi compagni nella partita con il Fulham in Premier per poi cercare minuti in Carabao Cup contro il Southampton. Inizio di un mese che può diventare decisivo per il futuro del classe 1997. Il Liverpool entrerà in un tour de force tra FA Cup, Coppa di Lega, Premier League e Champions, qui l'ex Juventus cercherà di ritagliarsi il suo spazio e scongiurare la possibilità di una separazione prematura con i Reds, anche solo in prestito. Ma chi potrebbe prenderlo? L'ingaggio di Chiesa è importantissimo e questo limita il range di possibilità a top club che possano sobbarcarsi quello stipendio. L', spesso accostata all'ex Fiorentina, avrebbe la necessità di sfoltire prima in attacco facendo uscire uno tra Correa e Arnautovic. Potrebbe avere più spazio in rosa la, mentre ilha altre situazioni da gestire anche in uscita (in attacco su tutti Okafor).