Liverpool-Tottenham: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ilaffronta ilnella 34esima giornata di Premier League e Anfield si prepara alla festa:L'Arsenal ha pareggiato 2-2 contro il Crystal Palace e ora è a -12 dai Reds di Arne Slot: basta un pareggio contro gli Spurs di Ange Postecoglou per conquistare aritmeticamente il 20° titolo nel campionato inglese.Tutte le informazioni su Liverpool-Tottenham:

: Liverpool-Tottenham: domenica 27 aprile 2025: 17.30: Sky Sport Calcio: Sky Go, NOW: Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota. All. Slot.: Vicario; Gray, Romero, Davies, Spence; Sarr, Bissouma, MaddisoN; Johnson, Solanke, Son. All. Postecoglou.- La sfida tra Liverpool e Tottenham sarà trasmessa in esclusiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale numero 201).

- Liverpool-Tottenham sarà disponibile anche in diretta streaming: per i clienti Sky c'è l'opzione Sky Go con l'app per dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet oppure collegandosi al sito.L'alternativa è offerta da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando il 'Pass Sport'.