Sulle orme di Chiellini: Comuzzo si prende la Fiorentina e la Nazionale

Getty Images

C'era un tempo neanche troppo lontano in cui i difensori si dividevano in due categorie: i liberi e gli stopper. Da una parte chi aveva il compito di orchestrare i movimenti difensivi dall'altra chi aveva come obiettivo quello di francobollarsi all'attaccante avversario per non farlo mai calciare in porta. Sono passati alcuni decenni e oggi abbiamo i braccetti, i centrali che impostano, i terzi che si sganciano e i quinti che si accentrano. In un calcio fluido in continua trasformazione Pietro Comuzzo è una meravigliosa ventata nostalgica di un calcio che non c'è più.

È facile individuare in Kean e De Gea gli uomini copertina di una Fiorentina che sta volando in classifica nel campionato di Serie A. Ma è indubbio che fra le tante cose che stanno funzionando nella nuova viola targata Palladino ci sia anche una difesa che ha trovato sicurezza e solidità. E gran parte del merito è anche di questo ragazzone classe 2005, che partita dopo partita si sta confermando come uno dei migliori centrali del campionato.

Poco appariscente ma tremendamente efficace, Comuzzo è uno stopper alla vecchia maniera. Uno di quelli che deve solo pensare a difendere, alla qualità e alla manovra ci pensino pure gli altri. E Comuzzo difende tremendamente bene: chiedere a Dovbyk, che contro la Fiorentina non ha toccato un pallone, per conferma. "Sì, mi ispiro ai difensori del passato. Il mio idolo è Chiellini", ha dichiarato mercoledì scorso prima della partita fra Apoel Nicosia e Fiorentina. E per quanto il nome di una bandiera della Juve abbia fatto storcere il naso a qualcuno a Firenze, Comuzzo sembra davvero aver intrapreso la strada del centrale livornese (che per la cronaca con la maglia della Fiorentina ha segnato un gol proprio alla Juve). In un calcio che è ormai quasi soltanto forma, Pietro è pura sostanza. Comuzzo è uno stopper alla vecchia maniera. Uno di quelli che deve solo pensare a difendere, alla qualità e alla manovra ci pensino pure gli altri. E Comuzzo difende tremendamente bene: chiedere a Dovbyk, che contro la Fiorentina non ha toccato un pallone, per conferma. ", ha dichiarato mercoledì scorso prima della partita fra Apoel Nicosia e Fiorentina. E per quanto il nome di una bandiera della Juve abbia fatto storcere il naso a qualcuno a Firenze, Comuzzo sembra davvero aver intrapreso la strada del centrale livornese (che per la cronaca con la maglia della Fiorentina ha segnato un gol proprio alla Juve).