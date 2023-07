Ha fatto bene il Milan a vendere Tonali? La mole di risposte che si possono dare raggiunge l’altezza di un palazzo. A ogni piano, considerazioni pro e contro, stanze piene di tifosi e opinionisti che provano a scambiarsi l’argomento vincente. Ma questo articolo è un ascensore ad un solo pulsante, ha una sola destinazione. No, niente paradiso, ci fermiamo al piano della tattica. Il Milan ha sostituito Tonali con Loftus-Cheek, e per me, lo dico subito, ci ha guadagnato. L’inglese è uno dei centrocampisti più sottovalutati in circolazione. L’aveva capito benissimo Sarri, quattro anni fa. Infatti è con il Comandante che Ruben ha segnato di più. Strana cosa realizzare 10 gol in una stagione e poi precipitare a numeri incredibilmente inferiori. Di mezzo, ok, c’è stato un brutto infortunio al tendine d’Achille (solo 7 presenze in Premier nel 2019/2020), ma anche un ruolo diverso… E poi noialtri lo abbiamo visto da vicino ultimamente: sembra tornato in forma, no? Non vi è sembrato in forma in ottobre, nel doppio confronto col Milan?

Specialmente all’andata, i rossoneri uscirono con le ossa rotte dalla sfida col Chelsea. Tre a zero e qualche dubbio in più su De Ketelaere. Ma anche una evidenza netta: il partitone di Loftus-Cheek, che a centrocampo e in coppia con Kovacic nel 3-4-2-1 di Potter fece la voce grossa non solo sullo spaesato trequartista belga, ma a turno anche sul talento di Bennacer, su Krunic e soprattutto nel duello leonino con Tonali.Qui lo vediamo all’opera in fase difensiva mentre Sandro riceve da sinistra e orienta il controllo verso il centro dell’attacco. Pessima idea se ti arriva Loftus-Cheek in quel modo. Come contro la Juve un anno prima (chiedete pure conferma a Bentancur e Rabiot…), Ruben è sembrato anche stavolta di un’altra cilindrata. Il gagliardo Tonali, un po’ meno gagliardo del solito.E Loftus-Cheek non è solo potente e roccioso, è anche più di uno e novanta d’altezza. Il che non guasta quando c’è da saltare o coprire buchi a centrocampo e fare intercetti (vedi immagine sotto). Sono circa 10 cm in più di Tonali, ma ancora un po’ di più se prendiamo in considerazione Frattesi, da molti considerato erroneamente un possibile erede dell’ex numero 8 rossonero. Venduto Tonali, l’acquisto più urgente da fare era proprio un Loftus-Cheek, non la mezzala del Sassuolo che pure rimane giustamente oggetto d’interesse. Prima degli inserimenti, serviva innanzitutto tenere su un reparto.Sì che palleggia. Prendiamo solo due degli ultimi allenatori da cui è stato allenato Loftus-Cheek. Dicevamo Sarri, ma aggiungiamoci ovviamente anche Tuchel, che non è affatto da meno in materia rispetto all’attuale mister della Lazio (anzi, è pure più evoluto). Loftus-Cheek faceva i famosi possessi col boccino, ai tempi di Tuchel. Dal punto di vista tecnico e posizionale, sa come eludere le pressioni più asfissianti.Figuriamoci quando l’avversario ha un’aggressività apparente ma in realtà sta solo scoprendo il fianco.Loftus-Cheek è stato abituato a riconoscere queste sfasature, perciò la sua costruzione non è affatto scolastica e prevedibile, né tanto meno monotematica.La sua caratteristica più intrigante tuttavia, specie per un allenatore come Pioli, non è da ricercare nello smistamento del pallone. Piuttosto, nella sua capacità di rompere le linee o far saltare le contrapposizioni che si reggono sui duelli. Come ad esempio quella del Milan.Nel doppio confronto col Chelsea, i rossoneri non potevano contare troppo sul principio dell’ “appaiamento” dei centrocampisti. Grazie ai suoi strappi e strappetti palla al piede, Loftus-Cheek generava problemi in continuazione, rompendo situazioni di apparente controllo e parità numerica in tutte le zone del campo. Basti pensare al fatto che in più di un’occasione, tanto Tuchel quanto Potter, in questa stagione lo hanno utilizzato anche come laterale destro a tutta fascia. Insomma la gamba c’è.Quando infatti gli si apre un varco, pur non avendo una conduzione così impeccabile, spesso riesce a diventare pericoloso.Anche in maniera imprevedibile e sofisticata come nel caso di questo fulmineo passante a tutta velocità per Aubameyang.