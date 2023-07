A pochi giorni dal raduno. Per il momento lasciamo stare le numerose seconde linee che sono partite e che dovranno essere sostituite.la cui ereditá, nei programmi non di Furlani, ma già di Maldini e Massara, avrebbe dovuto essere raccolta da De Ketelaere.. Non da questo management, ma da qualsiasi dirigente assennato che operi nel calcio italiano di questi tempi. E non solo di questi, dato che nemmeno. Certo, direte voi, Sheva e Ricky partirono dopo aver dato il meglio in rossonero, Tonali no, se ne va proprio all’inizio della sua brillante carriera. Ma questa è la realtà,non sono più un punto di arrivo per i fuoriclasse conclamati.Bisogna rendersene conto e accettarlo. Lo ripetiamo da anni. Purtroppo, in questo contesto,Un esperimento che, per esempio, con Tomori è riuscito alla grande. L’unica incognita sul nazionale inglese è legata ai suoi numerosi infortuni, ma, come ripetiamo sempre, se fosse stato un titolare inamovibile a Stamford Bridge alla sua giovane età, il Milan non se lo sarebbe potuto permettere. Dunque,E, parliamoci chiaro, lo avrebbero fatto anche Maldini e Massara che non a caso, avevano già messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea. Se invece si fossero opposti avrebbero preso una decisione illogica e anacronistica rispetto al momento storico del club.Ma crediamo ragionevolmente che avrebbero avallato questa operazione cosiccome in questi anni hanno sempre sposato la linea societaria mossa da ragioni economiche, anche a discapito delle esigenze tecniche.. E impegnandosi a sostituirli come hanno fatto brillantemente con Tonali, Maignan e meno brillantemente con De Ketelaere.Quindi, per il momentoanche se duole aver perso un simbolo e un trascinatore come Tonali, che in altri tempi avrebbe giocato per tutta la sua carriera in rossonero.In ossequio a questo ragionamento e riconoscendo le doti conclamate di Moncada e del suo apparato di scouting, non abbiamo dubbi sul fatto che condurranno un mercato produttivo pur senza spendendo cifre folli. Siamo ragionevolmente certi del fatto cheCiò che ci preoccupa è che tutti si ostinano a valutare le qualità di una direzione sportiva esclusivamente dal mercato. Purtroppo o per fortuna non è così.. Quello è il difficile. La storia del calcio è piena di ottimi mercati e pessime squadre, cosiccome non mancano le ottime squadre in assenza di grandi campagne acquisti. Il Milan della scorsa stagione lo ha dimostrato. ERagionevolmente non sappiamo se i nuovi responsabili dell’area tecnica risuciranno a fare altrettanto.In Italia raramente un allenatore è riuscito a creare le “squadre” quando veniva lasciato solo. Finora c’è. Non sarà facile ricrearlo, soprattutto con i tanti giocatori nuovi che arriveranno a Milanello.All’epoca vennero acquistati 11 giocatori nuovi, alcuni dei quali anche potenzialmente forti, ma i due dirigenti “cinesi” non riuscirono mai a costruire una squadra.In teoria stavolta questo rischio non c’è, dato che gran parte dello “zoccolo duro” è rimasto. Si spera con lo spirito giusto.Più che il mercato dunque, la nuova dirigenza dovrà essere brava a creare una “squadra” e ad aiutare l’allenatore. Altrimenti non serviranno a nulla né le buone operazioni di mercato né l’endorsement della classica stampa diciamo accomodante, per non dire orientata. Di cui già si vedono ampie tracce, proprio come ai tempi di Fassone/Mirabelli. A scanso di equivoci non ci riferiamo a chi si occupa della comunicazione aziendale in modo appassionato e professionale, ma a chi, teoricamente, dovrebbe essere critico e indipendente.A questo propositoChissà se questi input arrivano o meno dall’interno della società. In effetti quando leggiamo che la grande novità dell’estate è quella di presentare i nuovi acquisti con fotografie singole, senza la presenza dei dirigenti accanto qualche dubbio ci viene. E ci domandiamo:Le foto con Maldini accanto ai giocatori appena ingaggiati erano un onore per i nuovi arrivati, non certo una vetrina per l’ex capitano che non aveva bisogno di un palcoscenico in più dopo cotanta carriera.Si può dire tutto di Maldini, ma non che non abbia sempre messo l’interesse del Milan in primo piano in tutta sua vita. Come già detto, la nuova dirigenza dovrà dimostrare sul campo di essere all’altezza e per farlo non basta provare a infangare un monumento come Paolo con la barzelletta delle “nuove foto singole” per conferire centralità ai giocatori e non più ai dirigenti. Anche perché, se non ricordiamo male,