Lookman il volto di un'Atalanta da Scudetto. Theo Hernandez è un problema per il Milan

"! Guarda, anzi guardate tutti voi uomini di calcio, che"quello" della tripletta di Europa League che. Chissà. Certo che la vittoria sul Milan significa primato in classifica almeno per un week end. Complimenti a una squadra meravigliosa che vola sullo slancio di nove vittorie consecutive e da Bergamo Alta guarda tutti dall’alto, sfruttando il drone dell’anticipo del venerdì sera.

Pressione sul Napoli che peraltro aveva già messo l’qualche ora prima. Nella squadra di Inzaghi, stanno tutti bene.. Che i gol non siano tutto, nella vita, è peraltro testimoniato dalla panchina per 76 minuti che Gasperini ha impartito a. Che non sarà un fenomeno - d’accordo - ma è pur sempre il miglior marcatore della Serie A. Boh…Retegui era l’unica perplessità di una partita piena di certezze. Malgrado la sconfitta,. Sarà anche merito del gelo invernale, ma non solo per scaldarsi il portoghese corre e si sbatte. In più, offre l’assist che Morata spinge dentro per il pareggio. Voto alto a tutti e due, anche se alla fine spariscono. Sospirone di sollievo per Pulisic (non dovrebbe essere nulla di grave) e soliti applausi per le certezze Gabbia e Reijnders.

. Lo si nota anche nel primo gol subìto, quando De Keteleare gli mangia in testa anche se - va detto -che scivola sulla linea di porta anziché occupare l’area piccola. Incomprensibile.Comprensibilissima invece la gioia dei tifosi bergamaschi a fine partita.. La Dea del campionato.