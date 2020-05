si era messo in salvo. Era un medico, juventino il giusto: "Non era un tifoso accanito, gli piaceva farsi qualche trasferta insieme ai cugini per vedere le città. Era stato anche a Basilea per la finale di Coppa delle Coppe". Quel maledetto 29 maggio 1985 era a Bruxelles, stadio Heysel.: "Come medico si è sentito di dare una mano, servendo gli altri fino all'ultimo".aveva 3 anni, e di quel giorno non ricorda nulla."E' una ferita che non si rimarginerà mai. Ogni anno, quando si arriva a questa ricorrenza, è sempre un momento di sofferenza particolare. Io e gli altri familiari delle vittime dell'Heysel cerchiamo di dare un senso in una situazione nella quale è difficile trovarlo. Non accetterò mai di aver perso una persona cara per una partita di calcio: sarebbe dovuto essere un momento ludico, è diventata una strage. Cerchiamo di tenere viva la loro memoria attraverso alcune iniziative".