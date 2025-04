Lothar Matthäus: dal Bayern Monaco all’Inter dei record e ritorno, leggenda bavarese al top in nerazzurro

DAL BAYERN ALL’INTER NELL’ESTATE DEL 1988

Nato in Baviera, ad Erlangen, il 21 marzo 1961, Lothar cresce a Herzogenaurach, nel Distretto della Media-Franconia. I genitori gli impartiscono un’educazione ferrea, senza vizi. Matthäus studia, lavora come arredatore di interni e gioca a calcio nell’FC Herzogenaurach. Fa un’alimentazione sana e la sera va a letto presto, alle 10.

A 18 anni passa in Prima squadra al Borussia M’Gladbach, e con i Puledri brucia le tappe e sale alla ribalta nazionale e internazionale con le sue performance. In 5 stagioni colleziona 200 presenze e 51 gol, guadagnandosi la chiamata della Nazionale maggiore della Repubblica Federale tedesca. La Juventus di Trapattoni è disposta a ricoprirlo d’oro per venire a giocare in Italia, ma Lothar dice no.

“Quando avevo 20 anni sarei potuto andare alla Juventus, avrei potuto guadagnare 20 volte di più di quanto guadagnavo all’epoca in Germania – dirà a “Kicker” – e far parte di una grande squadra. Qualsiasi giovane avrebbe accettato la proposta, ma per me i soldi non sono mai stati decisivi. Non mi sentivo abbastanza maturo per giocare in Serie A”.

L’Italia può attendere, e Lothar ci arriverà solo qualche anno dopo. Per lui arriva invece la prima esperienza al Bayern Monaco, che si concretizza nell’estate del 1984. Matthäus si trasferisce per circa 2 milioni e mezzo di marchi tedeschi, circa 2 miliardi e mezzo di Lire. In Baviera completa la sua maturazione tecnica e tattica, trasformandosi da mediano di contenimento a tuttocampista, in grado di agire con pari efficacia nelle due fasi di gioco. Inizia a proporsi con maggiore efficacia anche in zona offensiva, dove fa valere spesso le sue eccezionali doti balistiche.

Nei primi tre anni al Bayern con il numero 8 sulle spalle vince 3 titoli tedeschi, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca. Su di lui torna forte l’interesse di Giovanni Trapattoni, nel frattempo passato all’Inter nel 1986. Ci prova persino il Napoli di Maradona, che lui aveva marcato così bene nella finale dei Mondiali 1986 a Città del Messico. Il Bayern però non ne vuole sapere di privarsene.

Durante la stagione 1987/88, però, il presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini affonda il colpo e acquista il cartellino del forte centrocampista, in previsione dell’estensione da 2 a 3 degli stranieri tesserabili per ogni club italiano. L’idea è quella di vendere Passarella, tenere Scifo e tesserare Matthäus e un altro straniero, inizialmente individuato in Madjer, colui che deciderà con un colpo di tacco la finale di Coppa dei Campioni di quella stagione in favore del Porto a spese proprio del Bayern.“Fu Rummenigge a consigliarmelo con grande entusiasmo”, spiegherà Pellegrini a Calciomercato.com.

La fumata bianca per Matthäus arriva, dopo un lungo corteggiamento, il 21 aprile 1988, con il Bayern ancora a caccia di una vittoria in Coppa dei Campioni che sfumerà in finale contro il Porto. Il club milanese versa 5 miliardi e 600 milioni di vecchie Lire (fonte Panini) per assicurarselo, mentre al giocatore va un ingaggio da 850 milioni l’anno.

"Rispetto Platini, adoro Maradona ma per vincere ho bisogno di Matthäus", dichiara subito Giovanni Trapattoni. Che poi ribadirà il concetto allo stesso giocatore.

"Trapattoni mi ha sostenuto fin dall'inizio, - confermerà Lothar - sapeva che aveva bisogno di me per vincere. Mi ha dato subito il numero 10, anche se io non lo volevo. Non mi vedevo come un numero 10. Quando mi chiesero che numero volevo, dissi che al Bayern avevo l'8, ma l'avevano già preso. Pensai allora che me ne avrebbero dato un altro. 'Prenderai il numero 10', insistette lui. 'Non lo voglio', ho ribattuto. Ma lui allora ha detto: 'So che non sei Platini, ma io per vincere ho bisogno di te' ".

Su consiglio di Matthäus, l’Inter preleverà dal Bayern Monaco anche un altro giocatore: Andreas Brehme, il terzino sinistro che assieme a lui cambierà il volto dell’Inter di Trapattoni e trascinerà la squadra nerazzurra ad un triennio di grandi successi. Madjer invece non sarà preso: il suo acquisto salta a sorpresa dopo le visite mediche. A Milano, a completare il trio degli stranieri, approderà così Ramon Diaz.