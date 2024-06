Lotito: "Lascerò la Lazio a mio figlio. Offerta araba da 600 milioni? Vale il doppio"

AFP via Getty Images

Lasi prepara a un estate di cambiamenti. Dal campo alla panchina, dall'addio di Luis Alberto e Felipe Anderson a quello di Igor Tudor, ma non cambierà la guida del club: al timone ci sarà sempreIl patron e presidente biancoceleste ha concesso un'intervista a Il Messaggero, nella quale ha ribadito di non avere alcuna intenzione di vendere la società capitolina e di avere le idee chiare su chi sarà il suo successore: il figlio.- Lotito parte proprio dal futuro della Lazio, confermando di non valutare la cessione: "".

- Il presidente biancoceleste poi parla dei rumors su possibili offerte arabe, fornendo anche una valutazione della Lazio: "È arrivata un’. Ci sono soloe non ci penso proprio".- Lotito si concentra poi sullo: "Per il progetto dello stadio stiamo ultimando le verifiche, non manca molto". Un commento poi sulla protesta della, in programma venerdì alle ore 18.30 sotto lo stesso settore dello Stadio Flaminio per manifestare il malumore per la stagione deludente e per un progetto tecnico che non vedono abbastanza ambizioso: "Sulla protesta non c’è un comunicato firmato, non sono state chieste le autorizzazioni alla Questura. Attenzione a istigare all’odio".