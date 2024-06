Getty

Lazio, Luis Alberto va in Qatar: la cifra per Lotito

Redazione CM

un' ora fa



La Lazio perde i pezzi in mezzo al campo. Dopo il mancato rinnovo del contratto al giapponese Daichi Kamada ora destinato al Crystal Palace in Inghilterra, i biancocelesti si apprestano a salutare anche Luis Alberto.



Infatti lo spagnolo andrà all'Al-Duhail per 11 milioni di euro più un altro milione di bonus. Sempre secondo gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il calciatore è atteso in Qatar tra una settimana.



