Lazio, c'è un ostacolo per arrivare a Stengs

C'è un ostacolo grosso sulla strada che dovrebbe portarealla. Si chiamaA spiegare la situazione oggi è il Corriere dello Sport. Il jolly offensivo olandese, di proprietà del, interessa molto alla Lazio, principalmente come possibile rimpiazzo di Luis Alberto, ma anche, all'occorrenza, come esterno d'attacco. Per lui si parte da una valutazione diEsattamente la cifra che, bonus inclusi, i biancocelesti incasseranno dalla cessione del Mago spagnolo. Fabiani ha provato ad accelerare la trattativa nei giorni scorsi, ma la concorrenza dall'Inghilterra rende tutto più complicato. Oltremanica ci sono infatti diverse squadre pronte ad offrirgli un contratto più alto rispetto alle cifre che garantirebbero i biancocelesti.

Stengs era un nome fatto da Tudor, che la società aveva avallato. L'arrivo di Baroni può ora cambiare la situazione, ma il classe '98 resta comunque un obiettivo di mercato; che tuttavia si è complicato. Anche per questo al momento stanno riprendendo quota le trattative per altri profili emersi di recente (Noslin su tutti, anche se il ruolo è diverso, ndr). Visto pure il momento che sta attraversando la Lazio con l'avvicendamento in panchina e una piazza in fermento, le situazioni di mercato possono cambiare rapidamente da un giorno all'altro.