Un inizio di campionato molto equilibrato, con diverse squadre ancora alla ricerca della continuità rende incerta anche la lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Con Inter e Milan, offerte entrambe a 1,12 e la Juventus poco sopra a 1,15, si fa interessante la corsa verso il quarto posto che attualmente vede avanti Napoli e Roma. Gli uomini di Spalletti, reduci dal successo dell’Olimpico contro la Lazio, hanno affiancato a 1,85 i giallorossi incappati nella prima pesante sconfitta stagionale in casa dell’Udinese. Alle spalle di questo duo avanza l’Atalanta, capolista della Serie A con 13 punti in 5 partite, e data nelle prime quattro posizioni a 3 volte la posta, mentre si allontana la Lazio di Maurizio Sarri, dopo il punto conquistato nelle ultime due uscite, proposta in Champions a quota 5