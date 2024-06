Napoli, caccia al dopo Osimhen: Conte chiama Lukaku, c'è anche Dovbyk

BELGA MAG/AFP via Getty Images

. C'è da operare tanto sul mercato e la coppia Manna-Conte, appena arrivata in azzurro, è già al lavoro per arricchire la rosa. Una questione più di tutte tiene banco ed è quella del prossimo centravanti.lo scorso dicembre è arrivato il rinnovo del contratto del nigeriano, con un bell'ingaggio da 10 milioni di euro con tanto di clausola rescissoria da 130 milioni di euro.- Oggi si attende la proposta, qualcuno che possa pagare o quantomeno trattare il prezzo del cartellino., ma non è da sottovalutare l'opzionedove sarebbe potuto andare la scorsa estate. Ma ha prevalso la volontà di proseguire un'altra annata insieme., dato che l'ex Lille guadagna troppo. Proprio per questo motivo, sapendo un po' tutte le squadre che De Laurentiis ha voglia di far cassa, giocheranno il risparmio.

- Osimhen dovrà partire, dunque si inizia già a lavorare al sostituto. E oggi ci sono due nomi in pole. Eccoavendo anche il gradimento del giocatore (che ben ricorda quanto fatto di buono ai tempi dell'Inter). Il Chelsea entro il 30 giugno deve far cassa per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario ma i, dunque si studia di abbattere nettamente i costi o spostare l'attenzione su un prestito.nei piani azzurri,Pronta un'offerta da circa 30-35 milioni di euro mache mette sul piatto appena 25 e allo stesso tempo deve prima cedere qualche pedina per un po' di sovrannumero in attacco. Altri nomi restano sempre in piedi, comedel Feyenoord e Jonathandel Lille. Un passo alla volta, però: si attende Osimhen.