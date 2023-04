. Questa è la morale che si può trarre dopo l’tra, perché la squadra di Inzaghi ha il merito di andare subito in vantaggio con Gosens, ma la colpa di fallire troppe volte il raddoppio, facendosi raggiungere nel finale da Candreva. E siccome nel calcio non valgono i “se”, né tantomeno i pali, stavolta di Barella e Lukaku, a nulla serve ricordare le tante parate di Ochoa e le occasioni sprecate per chiudere la partita, perché quello che conta è il risultato finale. Complimenti alla Salernitana, quindi, che ci crede sempre e ottiene il quinto pareggio consecutivo, mentre l’Inter aggrava la propria crisi perché questo punto serve a poco dopo tre sconfitte consecutive. Prima di volare in Portogallo per affrontare il Benfica,- A dimostrazione della sua confusione, Inzaghi sbaglia l’approccio con le telecamere, perché dice che l’Inter è pronta a concentrarsi su tutti gli obiettivi, prima a Salerno e poi a Porto, invece che a Lisbona, ma, come successo troppe volte in passato. La voglia di tornare a vincere è tanta e il gol arriva in fretta, a dimostrazione della rabbia e della concentrazione di tutti, malgrado l’ampio turnover di Inzaghi che cambia addirittura sette uomini rispetto alla gara di coppa Italia contro la Juventus. La mossa meno prevista, tra le tante, è, al fianco del confermatissimo Lukaku. Proprio il belga, che non segna su azione dalla prima giornata,, preferito a Dimarco, che sfrutta un suo tocco di testa verso il centro area e scarica il sinistro dell’1-0.- Quando si sblocca lo 0-0 dopo meno di 7’ tutto dovrebbe essere più facile e infatti l’Inter prende fiducia, approfittando dello sbandamento della Salernitana che, visto che il tecnico portoghese non deve pensare alle coppe. Non può bastare comunque l’assenza di Dia per giustificare l’atteggiamento stranamente rinunciatario dei padroni di casa che subiscono la pressione dell’Inter. Mai in affanno in difesa dove De Vrij torna al centro tra Darmian e Acerbi preferito a Bastoni, i nerazzurri soffrono soltanto le accelerazioni dell’ex Candreva che però non trova collaborazione nei compagni. E così, preferito a Brozovic, può limitarsi a fare il compitino smistando il pallone ai suoi compagni di reparto, bravi a cercare la verticalizzazione mentrea destra ea sinistra sono sempre pronti ad accentrarsi., sfiorando per la prima volta il pareggio con un gran rito di Coulibaly, deviato da Onana alla fine del primo tempo. E’ l’anticipo di quanto avviene nella ripresa in cui Sousa rilancia Dia come seconda punta al fianco di Piatek. E’ il segnale di una nuova mentalità, anche se nel primo momento di difficoltà- Un po’ per rinfrescare la squadra e molto per il pensiero rivolto alla Champions, per l’ultima mezz’ora Inzaghi cambia centrocampo e attacco. Fuori Asllani, Barella e Correa, rilanciae soprattutto. Ma prima di vedere gli effetti di questo triplo cambio, la Salernitana sfiora nuovamente il pareggio con. E’ il classico campanello d’allarme, a dimostrazione del nuovo equilibrio della gara.- Gli ultimi inserimenti di Dimarco e Dzeko, rispettivamente al posto di Gosens e Lukaku, non cambiano il copione, perché l’Inter continua a sbagliare il gol della tranquillità, prima con. E così non bisogna meravigliarsi se all’89'trova il gol del pareggio con un avvelenato tiro cross dalla destra che finisce nell’angolino alto alla destra di, non esente da colpe.