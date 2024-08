Lukaku-Napoli, ci siamo: accordo definitivo in arrivo, fissate le visite mediche

La lunga rincorsa è ormai giunta al termine:, gli ultimi accordi sono in definizione e il centravanti belga è pronto a tornare in Italia per la sua quarta avventura in Serie A dopo le due con l'Inter e quella con la Roma.- Manca un ultimo aspetto prima della definitiva fumata bianca e questo tassello si sta incastrando: secondo quanto riferito da Sky Sport,presenti nel contratto di Lukaku.- In giornata è atteso l'accordo finale tra il Napoli e l'entourage del classe 1993 e una volta raggiunto il giocatore volerà per tornare in Italia., che secondo l'emittente satellitare dovrebbero svolgersi nella giornata di

- Il Napoli aveva già chiuso l'accordo con ilper il trasferimento di Lukaku sulla base di. Antonio Conte scalpita per avere Big Rom, che con gli azzurri firmerà unin virtù dei benefici del Decreto Crescita.- Lukaku pronto ad abbracciare Conte e il Napoli, che nel frattempo è ancora alle prese con la vicenda. L'attaccante nigeriano(70 milioni di euro per il Napoli dall'Al-Ahli), "ha ancora tanto da dire in Europa" come sottolineato dal suo agente, e. Il tempo scorre e la chiusura del mercato si avvicina, con il rischio per l'attaccante classe 1998 di restare bloccato a Napoli da separato in casa.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui