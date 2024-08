Napoli, Osimhen rifiuta l'Arabia: sogna il PSG ma è quasi finita. Cosa succede se resta

Getty Images

Ha parzialmente ragione il suo procuratore Roberto Calenda quando valorizza il calciatore, ma è bene ricordare che si è arrivati a quattro giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, loPerché non si parla di un incasso comune, bensì di chi ha sulle spalle una clausola rescissoria da 130 milioni di euro e un pesante ingaggio da 11 milioni di euro a stagione. Dunque,O forse all'acquirente concreto, dato che PSG, Chelsea, Arsenal, Manchester United e altre non sono mai arrivate a mettere sul piatto una cifra vera per portarlo via dall'Italia.

- C'è chi invece si è fatto sotto in maniera vera, ufficiale.e il Napoli sarebbe anche pronto ad accettarla. Il club di turno è l'Destinazione oggi non gradita a Victorper portarlo a Parigi. Siamo agli sgoccioli, perché il 30 agosto chiuderà il mercato italiano, francese e anche inglese. Già, perché ci sarebbe stato anche il, la possibilità dell'inserimento nella trattativa nell'affare Lukaku. Tutto tramontato, un po' per la volontà dello stesso Osimhen e per la politica degli ingaggi dei Blues che non possono offrire quanto chiederebbe il centravanti nigeriano.

- Il contro alla rovescia è iniziato,o perché in Europa non sembra possa aprirsi nessuna pista per lui. Nonostante il rifiuto, l'ipotesiSaudita non dovrà abbandonarla definitivamente e avrà tempo per rifletterci. Perchéancora qualche giorno davanti quindi. Intanto nell'immediatezza ci sono alte possibilità che Osimhen resti a Napoli anche alla fine di agosto. La domanda sorge spontanea: