In Copertina - Kvaratkshelia e la scelta più difficile: caricarsi il Napoli sulle spalle per riportarlo in alto

Da quando le gare di Serie A sono spalmate in fasce orarie e giorni diversi, le copertine assegnate in una giornata di campionato sono tante, praticamente una per ogni match. In maniera un po' nostalgica, però, l'idea di dedicarescegliendo tra i tanti che calcano i campi della Serie A punta a porre un accento più marcato.che con la sua sontuosa prestazione ha regalato almolto più dei preziosi primi 3 punti della gestione Conte.

Dopo la figuraccia di Verona infatti,contribuendo in maniera decisiva a dimostrare che il Napoli di quest'anno può far sicuramente meglio di quello visto la scorsa stagione.E tutto questo proprio mentre l'altro protagonista principale dello storico Scudetto, Victori suoi ultimissimi giorni in azzurro, avvicinandosi a un addio tanto amaro quanto "tristemente usuale" in uno sport nel quale ormai anche chi ha vestito i panni dell'eroe mascherato lascia poi la scena in silenzio, quasi di nascosto e all'apparenza dimenticato.

. E dopo aver contribuito in maniera decisiva a quel trionfo che mai sarà dimenticato,i suoi appassionati tifosi. Avrebbe potuto chiedere la cessione, proprio come ha fatto Osimhen. E invece Kvara ha deciso che il riscatto del Napoli può e deve ripartire proprio da lui, da quel "georgiano sconosciuto" il cui arrivo ha già cambiato una volta la storia del club.: contro il Bologna il numero 77 ha dimostrato di essere pronto ad alzare l'asticella. Un'asticella che anche il club sta provando ad alzare con qualche ultimo guizzo di mercato per regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva. E che adesso sa di poter contare nuovamente sul suo trascinatore ritrovato.