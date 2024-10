L'ultima di Silvio Baldini: fa allenare i giocatori del Pescara... con una benda sull'occhio! Il motivo

Getty Images

Chesia un istrione della panchina non lo scopriamo certo oggi, ma l'ultima trovata del tecnico toscano, oggi alla guida delin Serie C, è decisamente curiosa, per quanto abbia dietro una motivazione estremamente professionale.I fatti prima di tutto:Esatto, proprio con uno dei due occhi coperto da una pezza fissata alla testa, come i classici pirati che abbiamo tutti nel nostro immaginario. “Non è stato facile lavorare con un occhio bendato, per noi è stata una novità assoluta. Il mister ci ha detto che può rivelarsi utile a livello visivo, quando ricevi palla sei più concentrato e di conseguenza si migliora la tecnica”, ha detto Antonino De Marco, centrocampista del Delfino, a Rete 8.

Nei giorni scorsi Silvio Baldini, tecnico del Pescara, ha fatto allenare i suoi ragazzi con un occhio bendato. Questa tecnica, generalmente utilizzata dai pugili, mira a mantenere alta la concentrazione e a ridurre la percezione della fatica. pic.twitter.com/7xgyzqtU6G — Daniele Longo (@86_longo) October 23, 2024

Questa tecnica di allenamento è molto in voga tra i pugili:Per queste ragioni i calciatori abruzzesi hanno accolto positivamente l’idea, consapevoli di quanto tale esperimento possa migliorare il loro rendimento in campo, già notevole visto il primo posto fin qui senza sconfitte.