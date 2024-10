Getty Images

Serie C-NBA Edition: i loghi delle squadre di C si ispirano all'NBA

24 minuti fa



Stanotte torna in campo l'Nba e la Serie C ha deciso di celebrare la ripresa del campionato di pallacanestro statunitense, ridisegnando alcuni stemmi delle sue partecipanti in stile basket, grazie a un lavoro di grafica e creatività.



I LOGHI - Lo stemma dell'Alcione ha preso forma ricalcando quello degli Houston Rockets, mentre l'Ascoli è stato trasformato in chiave Golden State Warriors, il lupo dei Minnesota Timberwolves ha rimodellato il logo dell’Avellino e l'aquila degli Atlanta Hawks quello della Casertana. Si conclude con Trento, il cui stemma stile Nba rimanda chiaramente al gialloviola dei Los Angeles Lakers.