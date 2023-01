Il lutto per la morte di Lucaha grande eco in tutta Italia, e in particolare nelle piazze più legate all'ex bomber blucerchiato, come Genova Torino e Cremona. Il presidente dellaMarco, compagno di Vialli, ha commentato così la vicenda suggerendo anche un'idea per ricordare l'indimenticabile numero 9: "Era informatissimo sulla, in lunghe telefonate mi ha dato molti consigli". Abbiamo avuto tanti progetti comuni, dal libro al film, altri li porteremo avanti, penso ad esempio a unche dovrebbe diventare un appuntamento fisso nel suo ricordo" ha detto a Primocanale."Da lui ho imparato tanto e mi ha aiutato a crescere come uomo e giocatore. Poi è diventato un grandissimo amico, in un rapporto simile a una fratellanza. Luca è sempre stato una guida per tutti noi, sempre positivo e allegro.Le scelte che aveva fatto Paolo Mantovani si sono rivelate di grandissima qualità, calcistica ma anche umana. Ogni volta che ci vediamo ci sembra di rivivere gli stessi momenti di quando eravamo giovani. Negli ultimi tempi questo legame si è ancor più rafforzato"."Gianluca era una persona molto forte, è stato unper tanti non solo per chi ci ha giocato insieme e chi gli è stato vicino ma anche per chi lo ha visto solo giocare. E' sempre stato un campione da imitare e seguire in campo e fuori dal campo. La chiamata in Nazionale da parte del suo amico Roberto è avvenuta perché Luca era un grande leader e riusciva a trasmetterlo e un pezzo della vittoria agli Europei è merito suo"."Per scherzo gli dicevo cheIn questo mio anno da presidente lui è stato anche un consigliere importante, ci siamo sentiti spesso, se avevo un problema decisionale Gianluca era una delle persone che chiamavo. Sapeva benissimo tutto quello che stava accadendo nel mondo Sampdoria. Aveva capacità manageriali enormi e mi è stato di grande aiuto. Mi mancherà".