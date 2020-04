Ieri ha parlato, Giuseppe Conte. E lo ha fatto in conferenza stampa. Una conferenza stampa in cui ha spiegato in cosa consisterà la fase 2 in questa lotta al coronavirus: ​scatterà il 4 maggio, sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o residenza, sarà consentito l’accesso a ville, parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza, via libera alla ristorazione con asporto,. Ancora divieto di assembramento e visite consentite solo coi familiari stretti. E tutto questo ha spinto gli italiani a sfogarsi sui social. A partire da Enrico Mentana, che cita Lercio e gioca con l'ironia...