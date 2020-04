Alessandroha parlato in diretta Instagram con CFVB: "Vivo in Australia, qui la situazione non è paragonabile all’Europa o al resto del Mondo. Il calcio è fermo come tutto il resto ma i casi sono pochi al momento".: «Per il momento non sappiamo nulla. Vedremo anche perché qui sta finendo l’autunno e con l’inverno alle porte non si sa mai».: «Mi sono sempre messo a disposizione della squadra e del mister. Sono una persona che ha sempre parlato chiaro, in faccia. Non sempre vieni accettato per quello che sei. Oggi c’è meno fantasia nel calcio, meno qualità. Oggi manca quello».«Dybala è forse rimasto uno dei pochi a regalare calcio per come lo intendo io. Non rispetta gli schemi, lui fa calcio».«È fortissimo! Abbiamo fatto tante gare su punizione quando mi allenava al West Ham. Un giorno eravamo senza attaccanti e gli ho detto Mister entra tu!».«Con lui mi sarei trovato sicuramente! Tutti i giocatori che l’hanno avuto anche alla Juve ne hanno sempre parlato bene. E’ un allenatore di carattere e per me quello conta tantissimo!»«Mi ricordo quello a Sirigu ma come a tanti altri. Quei colpi li provi ma diciamo che devi sperare sul portiere»... «È una frase che dici spesso e quindi ho pensato di provare a farlo diventare un brand! L’idea è stata di mia moglie e poi l’abbiamo portata avanti».