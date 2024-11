AFP via Getty Images

Maicon racconta: "Adriano era una bestia! Quando affrontava Maldini gli passava sopra"

Maicon, terzino destro dell'Inter campione di tutto dal 2006 al 2010, ha raccontato al podcast brasiliano Charla qualche aneddoto in nerazzurro ai tempi di Adriano:



"Ibra adorava Adriano e se guardi le coppie c’erano Crespo e Cruz che non erano male, Hernan era un fenomeno nei colpi di testa, Adriano affrontava dei calciatori come Kaladze, Maldini, li superava da solo, per superare Maldini non devi essere uno qualunque, Adriano non lo superava, ci passava sopra!".



CON IBRA - "Mi ricordo che eravamo in Nazionale e Mourinho mi chiama, chiedendomi come sta Adriano perché era intenzionato a schierarlo contro la Juventus qualche giorno dopo. Lui e Ibra misero a ferro e fuoco la difesa bianconera. C'era un difensore, Legrottaglie... poverino, ho pensato che non avrebbe dormito quella notte".