La cosa interessante dellache sta volando in alto in classifica in campionato è che parliamo di una squadraPerché è vero che in casa viola sta funzionando tutto a meraviglia, ma i gigliati hanno ancora un paio di carte da giocarsi da qui a fine stagione. E questo perché Pongracic, il grande acquisto in difesa, ancora non si è mai visto, perché Colpani deve ancora entrare appieno nei meccanismi, soprattutto, perché la Fiorentina ha praticamente solo vinto nell’ultimo mese e mezzo

In tanti hanno temuto il peggio quando lo hanno visto accasciarsi dolorante toccandosi la parte posteriore della coscia destra al 6’ della partita contro il Lecce dello scorso 20 ottobre. E alla fine gli esami strumentali hanno evidenziato unaDa allora Gudmundsson sta proseguendo con il programma di riabilitazione e mette nel mirino il suo rientro che potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.Mentre la squadra sta godendo di una settimana di riposo, Gudmundsson continua a lavorare per poter tornare a disposizione di Raffaele Palladino.Il diktat dello staff tecnico, comunque, è quello di optare della massima prudenza, anche perché Beltran, che sta sostituendo l’islandese, non lo sta facendo rimpiangere. Diventa dunque difficile ipotizzare una sua convocazione per le partite contro Como (alla ripresa dopo la sosta) e Pafos.