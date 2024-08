Maiorca-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Redazione CM

21 minuti fa



Si chiude la pre-season del Bologna con un impegno in Spagna: è sfida al Maiorca.



Ultima amichevole estiva per i rossoblù di Vincenzo Italiano, che domenica 18 agosto faranno il loro esordio nella Serie A 2024/25 ospitando al Dall'Ara l'Udinese.



Si chiude quindi il cammino di preparazione dei felsinei, che ha perso solo uno dei test (4-0 contro il Bochum), pareggiato contro l'Asteras Tripolis (3-3) e vinto gli altri incontri con Sunderland U21 (3-0), Caldiero Terme (5-0) e SudTirol (1-0).



Tutte le informazioni su Maiorca-Bologna: quando si gioca, formazioni, dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.