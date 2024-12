Maldini: "Auguri Milan, nessuno potrà mai scalfire il legame con la mia famiglia"

Getty Images

La assenza annunciata dialla festa dei 125 del Milan ha fatto discutere molto alla vigilia dell'evento, l'ex capitano rossonero non ha accettato l'invito ma ha voluto comunque mandare un messaggio al club dove è cresciuto. L'unico nel quale ha giocato per tutta la carriera. L'ex dirigente si è affidato ai suoi profili social per festeggiare il compleanno del Milan, con un messaggio preciso: "". Su Instagram ha pubblicato una serie di foto di tutti i Maldini della famiglia in maglia rossonera: da papà Cesare fino ai figli Christian e Daniel, oggi trequartista del Monza.

- Dopo una vita da giocatore Maldini ha fatto una seconda esperienza in rossonero da direttore tecnico:. Da quel giorno RedBird e Maldini hanno preso due strade diverse, la proprietà l'ha sostituito con altre figure e lui si è focalizzato su altro continuando a seguire al Milan da tifoso, in attesa di nuovi progetti.- Oltre a Maldini, tra gli assenti c'era un'altra leggenda del club: anche, infatti, non ha partecipato alla festa; così come neanche, costretto a declinare l'invito per motivi personali. Oltre a loro, mancavano anche. Stesso discorso per, a Lecce per il Monza che nel lunch match di domenica ha perso 1-2 a Via del Mare.