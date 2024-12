Getty Images

Genoa, Vieira dopo il Milan: "Abbiamo fatto una bella gara. Balotelli? Non ci serviva"

È un Patrick Vieira evidentemente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni dei giornalisti dopo lo 0-0 strappato dal suo Genoa in casa del Milan. "Giocare a San Siro è sempre difficile, ma credo che stasera abbiamo fatto una bella partita. Certo, a livello offensivo potevamo fare meglio, ma era importante difendere tutti insieme e l'abbiamo fatto".



Quello del Meazza è per il Grifone il quarto risultato utile consecutivo, il quarto da quando in panchina è arrivato Vieira. A mancare è però ancora la vittoria interna, mai raggiunta in questa stagione: "Si vede che giochiamo fuori casa con più tranquillità - ha aggiunto il tecnico - ma è importante per noi vincere in casa. Sabato abbiamo una partita importante in casa col Napoli, stiamo bene e siamo cresciuti. Giochiamo con personalità, come abbiamo fatto nel secondo tempo. Vogliamo creare di più, ma siamo vicini a vincere anche in casa".



L'ex centrocampista francese ha infine motivato così il mancato ingresso in campo di Mario Balotelli, nel quale non è stato concesso neppure un minuto nel suo vecchio stadio: "Ho pensato che non avessimo bisogno di avere un altro attaccante. La squadra stava facendo bene ed era equilibrata"