Milan, San Siro ha perso la pazienza: contestati giocatori e la società. "Noi non siamo americani"

Ma non è una manifestazione di gioia per festeggiare un ritorno alla vittoria –e dell'esordio da titolari in Serie A dei giovani Jimenez e Liberali. Terminata 0-0 la sfida contro la formazione di Patrick Vieira,A distanza siderale dall'Atalanta capolista (a +14), i rossoneri si trovano anche ad otto lunghezze dal quarto posto che vale la prossima Champions, obiettivo minimo stagionale.Dopo aver seguito con crescente preoccupazione e delusione la parte conclusiva del match, al triplice fischio dell'arbitro Guida,Che già nel pre-gara era stato oggetto delle attenzioni della Curva Sud, con uno striscione esibito nel momento in cui Marco Van Basten, Franco Baresi e le altre glorie che hanno partecipato alla celebrazione per il 125° anniversario della fondazione del Milan si sono presentate in campo: “Rendiamo onore ai nostri campioni, simbolo di un Milan che non c'è più”. Insieme ai fischi per il senior advisor del club Zlatan Ibrahimovic, inquadrato in un paio di circostanze e contestato a sua volta nel momento in cui è apparso sui maxischermi di San Siro.Una folta rappresentanza della Curva Sud si è data appuntamento nel piazzale antistante il "Meazza" esibendo altri due striscioni dai contenuti dichiaratamente polemici e all'indirizzo di proprietà e dirigenza: "". E ancora: "Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all'altezza della nostra storia".Il Milan perde dunque l'occasione per riconciliarsi con la sua gente e conferma il momento di estrema difficoltà sul piano del gioco e dei risultati: una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e a metà dicembre il primo grande obiettivo, lo Scudetto, è già sfumato.