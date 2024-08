Manchester City, chi al posto di Alvarez? Guardiola ha una pazza idea

GETTY

Fuori un bomber e dentro un altro? Non necessariamente, se sei ile sulla tua panchina c'è (e chissà ancora per quanto) Pep. I campioni in carica della Premier League stanno per salutare Julian, la riserva perfetta di Erlingche però di fare la riserva si era stufato. Campione del mondo, giocatore di assoluto livello, l'argentino ha deciso di voltare pagina eOltre alle lusinghe, gli spagnoli hanno dovuto sborsaredi euro (bonus compresi) agli inglesi per una delle trattative che si annuncia tra le più impattanti di tutto il calciomercato mondiale. Alvarez ha vissuto due buone stagioni al City, segnando 36 gol in 103 partite e prendendo il posto talvolta del norvegese e altre di. Nove sì ma anche dieci o undici, insommache però ha dovuto accettare la sua volontà di cambiare aria. Come sostituirlo ora?

Secondo The Athletic, la sponda blu di Manchester. D'altronde la sessione estiva sta filando via liscia come l'olio senza grosse cessioni o grosse acquisizioni:, e quindi già in orbita galassia City. Chi si aspettava quindi un fresco super bomber a stimolare Haaland sarà deluso, anzi il tecnico catalano sta pensando alle sue classiche soluzioni ingegnose per non sentirne troppo la mancanza. Nella passata stagione lo scettro di giocatore più importante del club, dell'mvp, è passato nelle mani di. Da ala a trequartista,e fatto il salto di qualità:, il 10 che lasciaAd occuparlo sarà ilche però si deve difendere dalla concorrenza di Oscar, prodotto del settore giovanile e ora promosso, pronto a lasciare il segno, come fatto nelle amichevoli estive.

Arriverà poi il talentino argentino, a dicembre, e sarà tenuto, 21enne centrocampista e trequartista reduce da due annate ottime allo. Riprende quota insomma la tentazione del, tanto cara in passato a Guardiola, sempre nel caso in cui Haaland dovesse anche solo riposarsi per qualche minuto. Al City è stato proposto - e bocciato -mentre la pistadelnon si scalda. Nessun acquisto quindi?La necessità principale del club è quella di pescare una validaspremuto negli ultimi anni. L'idea che piace di più in mediana porta ache potrebbe arrivare proprio con i soldi di Alvarez. Per il suo sostituto invece Guardiola potrebbe fare da sé.