Alvarez all'Atletico Madrid libera Omorodion al Chelsea: cosa cambia per il futuro di Osimhen e Lukaku-Napoli

L’accelera per. I ‘Colchoneros’, che nelle scorse settimane hanno persoprima epoi, sono ad un passo dall’accordo con ilper l’attaccante argentino.Secondo quanto riferisce The Athletic, i due club non hanno ancora raggiunto l’accordo definitivo, ma la settimana in corso potrebbe essere quella decisiva: Colchoneros e Citizens dialogano con l’obiettivo di trovare l’accordo sulla valutazione e la formula del trasferimento.Stando alle indiscrezioni, le due società dovrebbero trovare l’accordo per una. Il 24enne ha già aperto al trasferimento a Madrid e l’aspetto contrattuale non dovrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa.

Vincitore di due titoli di Premier, dell’FA Cup e della Champions League, nella passat stagione ha collezionato 19 gol e 13 assist in 54 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Manchester City.Protagonista con l’Argentina, con cui ha conquistato due volte la Copa America e una volta il Mondiale, nel 2022 in Qatar, Alvarez aprirebbe le porte alla cessione di, nel mirino del. Rifiutata la prima offerta dei Blues da 32,5 milioni più bonus, ora è previsto un rilancio, con l’accordo che potrebbe arrivare per 40 milioni di euro.Secondo The Athletic l’arrivo del 20enne ex Deportivo Alaves non rappresenterebbe un ostacolo all’arrivo di Victor Osimhen al Chelsea con i contatti per il nigeriano e per il possibile passaggio di Lukaku in azzurro che proseguono.