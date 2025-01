Manchester City-Club Brugge: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ottava e ultima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2024/25 e tra le partite sotto la lente d'ingrandimento c'èLa squadra di Pep Guardiola, sconfitta dal PSG nell'ultimo turno europeo e secondo ko consecutivo dopo quello con la Juventus (il terzo nelle ultime quattro di Champions), si gioca il tutto per tutto per conquistare la qualificazione ai playoff ed evitare l'eliminazione: i Citizens hanno 8 punti e sono obbligati a vincere.Proprio i belgi di Nicky Hayen, 11 punti e reduci dal pareggio con la Juventus, vogliono difendere il piazzamento utile per gli spareggi.

Tutte le informazioni su Manchester City-Club Brugge:: Manchester City-Club Brugge: mercoledì 29 gennaio 2025: 21.00: Sky Sport Calcio: Sky Go, NOW: Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.. Guardiola.

: Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson.. Hayen.- La sfida tra Manchester City e Club Brugge sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky: il canale di riferimento sarà Sky Sport Calcio (canale 202).- Manchester City-Club Brugge sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come tablet, smartphone e pc.Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio a loro dedicato, Sky Go.L'alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky.