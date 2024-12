"Domani ti esonerano": Guardiola risponde ai tifosi del Liverpool

Continua il periodo nero delcome in questo periodo, l'ultimo pareggio in Champions contro il Feyenoord - arrivato su tre errori clamorosi da parte dei giocatori inglesi - poteva rappresentare una boccata d'ossigeno ma ad Anfield i Citizens sono crollati di nuovo: 2-0 per i Reds, decisivi i gol di Gakpo poco dopo i primi dieci minuti del primo tempo, e di Salah su rigore nella ripresa.- A fine partita i tifosi del Liverpool hanno festeggiato la vittoria, importante anche in termini di classifica, egli hanno cantato dalle tribune, lui ha fatto un sorriso e ha risposto facendo il sei con le mani. Il numero è legato ai campionati inglesi vinti dall'allenatore spagnolo: sei Premier League in bacheca, arrivate tutte tra il 2017 e il 2024.

- Dopo il fischio finale Guardiola ha commentato così in mixed zone la provocazione dei tifosi del Liverpool nei suoi confronti: "Forse hanno ragione, ma ad Anfield non me l'aspettavo. Avrebbero dovuto cantarlo in passato..., ma va bene così", ha detto a Sky Sports.- La serie negativa del Manchester City è iniziata; da quel giorno arriva un filotto di cinque ko consecutivi tra campionato, e Champions (Bournemouth, Sporting Lisbona, Brighton e ancora Tottenham, in Premier), prima del pareggio col Feyenoord nell'ultimo turno in Europa. Dopo quella partita Guardiola si è presentato in conferenza stampa con ferite e graffi in testa e sul volto, spiegando di esserseli fatti da solo perché "volevo farmi male".