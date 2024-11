Manchester City in crisi: 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, cosa succede

Il Manchester City sta vivendo il momento peggiore degli ultimi anni. Scordatevi quella squadra che regalava spettacolo in ogni stadio, le goleade e il tiki-taka che oggi sembra non rendere più.. Quasi un'autopunizione per come sta andando la squadra. Il punto portato a casa contro gli olandesi ha il sapore della sconfitta: i Citizens erano sul 3-0 fino a un quarto d'ora dalla fine, poi hanno preso una rete dopo l'altra su sbagliando tutto il possibile.

- Ma la gara di ieri è solo uno dei tasselli di un periodo buio. A vedere il bicchiere mezzo pieno - se possibile - il City ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive.. Dal Tottenham al Tottenham, la fase negativa è iniziata con gli Spurs e (per ora) si è interrotta lì: dopo la sconfitta contro la squadra di Postecoglou a fine ottobre in Coppa di Lega, i Citizens in Premier League hanno perso una partita dopo l'altra contro Bournemouth, Brighton e di nuovo Tottenham; nel mezzo, il ko in Champions contro lo Sporting Lisbona. In questo periodo hanno segnato appena 4 reti prendendone 12. Non un gran rendimento, decisamente diverso rispetto alle cinque vittorie di fila conquistate prima tra campionato e Champions. E pensare che quella in Coppa di Lega contro gli Spurs è stata la prima sconfitta di Guardiola in stagione.

- In una squadra nella quale sta girando tutto male,Con il Feyenoord ha segnato una doppietta che stava indirizzando la partita verso i Citizens, col Brighton ha firmato il gol del vantaggio (gara poi ribaltata), e ha segnato la rete dell'ultima vittoria del Manchester City in Premier League: 1-0 al Southampton. Era il 26 ottobre. Più di un mese dopo Guardiola cerca la svolta nella prossima partita di campionato contro il Liverpool, in programma domenica 1° dicembre alle 17.

- Una sfida importante per la squadra di Guardiola:. Haaland e compagni proveranno a sfondare il muro rosso, anche perché se si guardano indietro ci sono tre squadre a un punto di distanza dai Citizens: Chelsea, Arsenal e Brighton: ipotizzando un altro ko per il Manchester e le vittorie di Chelsea (in casa con l'Aston Villa), Arsenal (con il West Ham) e Brighton (in casa col Southampton), Guardiola rischierebbe di rimanere fuori dalla zona Champions.