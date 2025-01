Manchester City, Haaland rinnova: sarà uno dei più pagati al mondo! 9 anni di contratto e nuova clasuola

Ilè tornato a fare follie sul mercato, ma non solo per nuovi potenziali acquisti, con l'operazione Cambiaso sulla Juventus che è di fondamentale importanza anche per il nostro campionato. I Citizens stanno programmando il futuro e lo stanno facendo anche blindando i propri gioielli con la stella più lucente, quella diIl centravanti norvegese classe 2000 e il club inglese hanno trovato in queste ore un accordo sul prolungamento dell'attuale contratto che era in scadenza il prossimo 30 giugno 2027 e che già vedeva il calciatore guadagnare circa 19,5 milioni di sterline lorde a stagione.riporta The Athletic,e comunque entro il limite massimo imposto dalle leggi inglesi. Le cifre finali dipenderanno molto dai bonus legati a gol, presenze e trofei, ma saranno di molto più alte rispetto a quelle già altissime attuali (l'ultima proposta era di 30 milioni annui + bonus) e faranno diventare l'ex-Borussia DortmundIl Manchester City ha scelto di premiare Haaland per il rendimento attuale, ma anche diinteressatissimo a lui in vista della prossima estate. Nel contratto odierno, infatti, è presenteAnche nella nuova intesa sarà presente una clausola rescissoria, ma sarà più alta e sarà valida a partire dall'estate 2029.