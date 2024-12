Getty Images

Manchester City in crisi, pugno duro di Guardiola: "Allenamenti anche a Natale"

Redazione CM

30 minuti fa



Pep Guardiola le sta provando davvero tutte per ovviare alla crisi del suo Manchester City, reduce da una lunga serie di risultati negativi consecutivi (i Citizens hanno già accumulato 6 sconfitte in 17 giornate di Premier League).



Come riferito dallo stesso tecnico spagnolo, gli inglesi non si limitano ad allenarsi il giorno della Vigilia, bensì anche a Natale dovranno presentarsi al centro di allenamento, per preparare la sfida all'Everton, in programma giovedì 26 alle 13.30: "Saremo in campo oggi (24 dicembre, ndr) e anche mercoledì, poi resteremo qui e giocheremo a Santo Stefano. Spero che tutti saranno al centro di allenamento la sera di Natale, perché è nostro dovere".