Meglio Rodri o Calhanoglu? Il regista di Guardiola risponde a modo suo

Rodri contro Hakan Calhanoglu. Una sfida nella sfida in una delle partite più spettacolari ed affascinanti della prima giornata della nuova Champions League. Molte delle sorti di Manchester City-Inter passano dal confronto diretto tra il miglior giocatore dell'ultimo Europeo e uno degli interpreti più autorevoli e convincenti nel ruolo di playmaker del panorama internazionale.



Soltanto pochi mesi fa, tra il serio ed il faceto Calhanoglu stilava una classifica nella quale si poneva in primissima posizione, piazzando il regista spagnolo appena alle sue spalle. Oggi, in occasione della conferenza stampa della vigilia di City-Inter – alla quale ha partecipato anche Rodri, oltre a Pep Guardiola – siamo stati proprio noi di Calciomercato.com a rivolgere al diretto interessato la medesima domanda. Meglio lui o il giocatore dell'Inter?



La questione rimane aperta e la estendiamo a voi, in attesa che ci pensi il campo a sciogliere il dubbio.